Vine iarna și avem depozitele de gaze pline. Trecem iarna doar cu gaz românesc ”Stam mai bine ca oricand in Romania astazi cu depozitele de gaze. Suntem la un grad de umplere de 106%, ceea ce inseamna ca am umplut pana la buson, cum se spune cand mergem la pompa, la benzinarie. S-a umplut acel supraplin, rezerva tehnica, in depozitele actuale”, a declarant, marti seara, la Digi 24, Sebastian Burduja. Ministrul afirma ca ”avem chiar cu 313 milioane m³ mai mult decat in perioada similara a anului trecut”. ”Deci, in conditiile unei ierni moderate, pe toate scenariile modelate de Transelectrica, trebuie sa trecem iarna in buna regula si doar cu gazul romanesc, ceea ce avem deja… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

