Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta va fi dominata de temperaturi mai scazute decat cele normale, pentru ca la inceputul lunii decembrie vremea sa devina mai blanda, apropiata de normalul inceputului de iarna. In Banat,...

- Romania va avea parte de o toamna blanda, meteorologii anunțand pentru urmatoarele patru saptamani temperaturi normale perioadei. Vom avea parte de ploi puține, mai ales in primele doua saptamani de prognoza. Saptamana 2 – 9 noiembrie Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta…

- Astazi și maine ne mai putem bucura de vreme relativ calda, iar de sambata, temperatura aerului incepe sa scada treptat. Care vor fi maximele termice astazi și in urmatoarele zile vedeți mai jos.

- Ziarul Unirea Cum va fi vremea pana in 19 octombrie 2020. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Cum va fi vremea pana in 19 octombrie 2020. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Temperaturile vor fi mai ridicate in urmatoarele trei saptamani decat cele specifice perioadei, la…

- Ziarul Unirea Cum va fi VREMEA pana in 27 septembrie 2020, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Vremea va fi calduroasa și in general frumoasa pana in data de 17 septembrie, cu temperaturi maxime ce se vor situa, in medie, in jurul a 30 de grade. Va urma…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 27 septembrie, in regiuni din țara. In Transilvania, vremea se racește dupa 18 septembrie și se incalzește apoi ușor, dupa 20 septembrie. Sunt posibile ploi in intervalul 17-18 septembrie.…

- Administrația Naționala de Meteorologie prezinta prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. Vremea va fi mai calda decat de obicei pana la finalul lunii septembrie. Și in primele zile din octombrie vor fi temperaturi peste 20 de grade Celsius. In județul Alba, in zonele mai joase, saptamana…

- Ziarul Unirea Cum va fi VREMEA pana in 5 octombrie 2020, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 4 saptamani In urmatoarea perioada, temperaturile vor fi, in general, mai mari decat cele normale pentru urmatoarele patru saptamani, potrivit prognozei meteo. In prima…