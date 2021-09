Vine frigul, încep controalele la transportul ilicit de lemn de foc Polițiștii din cadrul Secției nr.1 de Poliție Ploiești au desfașurat, marți seara, o acțiune pe raza cartierului Bereasca, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul forestier, privind verificarea deținerii, transportului și comercializarii ilicite a materialului lemnos. Cu aceasta ocazie, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale in valoare de 2.000 de lei și a fost confiscata cantitatea de 1.88 mc de cherestea rașinoase, in valoare de 2.700 de lei. Reprezentanții IPJ Prahova au dat exemplul unui barbat care a fost depistat pe strada Ștrandului din municipiu, in jurul orei… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

