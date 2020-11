Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II – judetul Arad au depistat zece cetateni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu saci cu carbune artificial,…

- Potrivit Eurostat, Romania este printre țarile afectate cel mai puțin de șomajul temporar cauzat de pandemie. Disponibilizari ample, in Spania, Italia, Cipru, Irlanda și Grecia, potrivit biziday.ro. Cele mai mai riscuri pentru disponibilizarea temporara din UE s-au regasit in sectorul de turism (cazare)…

- Romania a avut in al doilea trimestru din 2020 a patra cea mai mica creștere a datoriei publice raportate la PIB dintre statele membre UE fața de trimestrul anterior dar s-a situat la media UE daca raportarea se face fața de același trimestru al anului precedent, potrivit datelor publicate de Eurostat…

- Black Friday este cea mai importanta campanie de reduceri a anului, iar EMag este principalul magazin urmarit de clienții din intreaga regiune. Spunem regiune pentru ca EMag este activ și in Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Austria, Ungaria, Bulgaria și Polonia. EMag are o cifra de afaceri de 3,17…

- De la inceputul lunii septembrie, inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala, au confiscat 11.138 kg de tutun brut, provenit din Bulgaria. Camionetele au fost sigilate la intrarea in Romania și monitorizate permanent pe timpul tranzitarii…

- Moneda naționala a bifat miercuri la un nou record negativ in fața euro, care a ajuns la aproape 4,86 lei pe unitate. Scaderea leului duce la creșterea ratelor și a chiriilor platite in euro, dar și la prețuri mai mari pentru mancarea de import și abonamentele de telefonie.Euro a fost cotat miercuri…

- Eurostat: Cresterea preturilor productiei industriale in Romania, sub media UE, in iulie Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in iulie 2020, comparativ cu luna precedenta, o crestere de 0,4% in UE si un avans de 0,6% in zona euro, arata datele publicate, miercuri, de Eurostat.…

- Romania este singurul stat membru al Uniunii Europene cu un procent sub 20% al salariaților care au muncit de acasa pe perioada pandemiei, arata statisticele Eurostat. Țara noastra este astfel statul din Uniunea Europeana care are cea mai mica pondere de angajați care au trecut la telemunca. Conform…