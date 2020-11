Stiri pe aceeasi tema

- ]Un emisar special al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru Covid-19, David Nabarro, anticipeaza ca in Europa va avea loc un al treilea val al pandemiei, la inceputul anului 2021, daca guvernele vor repeta greselile care au dus la cel de-al doilea val de imbolnaviri, transmite Reuters.

