Vindecată de COVID după ce și-a luat adio de la cei dragi. Tatăl ei n-a fost la fel de norocos O femeie de 58 de ani din Marea Britanie a ajuns la spital la șase zile dupa ce și-a pierdut tatal din cauza COVID. Confirmata cu noul coronavirus și transferata la Terapie Intensiva, ea și-a luat adio de la familie, convinsa ca o așteapta aceeași soarta, scrie BBC.Annette Gardner, 58 de ani, a fost internata AlexandraHospital din Redditch, Worcestershire, la mai puțin de o saptamana dupa cetatal ei de 87 de ani a pierdut lupta cu COVID-19.A ieșit pozitiva la testarea pentru SARS-COV-2 și, cum starea i s-a degradat, a fost mutata la ATI.Inainte de a fi intubata, Annette și-a luatadio de la cei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Concertul caritabil special "One World: Together At Home", organizat de Global Citizen si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in sprijinul luptei contra Covid-19, va fi difuzat live, pe 18 aprilie, de ABC, NBC, CBS si iHeartMedia, precum si de posturile Bell Media si platforme din Canada potrivit…

- Mai multe mari platforme de internet au decis sa-si uneasca eforturile pentru a combate dezinformarea online legata de pandemia de coronavirus si pentru a promova 'continuturi fiabile' despre aceasta criza, transmite AFP. Intr-un comunicat comun publicat luni seara, Facebook, Google,…

- Momentul accidentului in care a fost implicat Mihai Chirica,primarul din Iași, a fost surprins de camerele video stradale.Mașina condusa de edil a intrat frontal intr-un alt autoturism lapatrunderea in intersecție. Primarul și ceilalți doi ocupanțiai celuilalt autoturism au fost raniți ușor, iar ambii…

- CHIȘINAU, 6 mart - Sputnik. Procurorii cer mandat de arest preventiv pe un termen de 30 de zile pe numele fostului guvernator al BNM Dorin Dragutan. Potriit surselor Sputnik Moldova, demersul a fost depus astazi, in instanta de judecata. Revenim cu detalii. Urmarește-ne pe rețelele de…

- Actorul Raphael Coleman, cunoscut din filmul "Nanny McPhee", a murit la doar 25 de ani, informeaza BBC. Mama sa, Liz Jensen, a confirmat moartea tinerei vedete, cunoscute si pentru angajamentul sau in lupta impotriva schimbarilor climatice, intr-o declaratie postata vineri pe Twitter.…

- Eminem a fost una dintre surprizele galei premiilor Oscar, pe langa victoria istorica a filmului „Parasite”. Rapperul a cantat melodia „Lose Yourself”, coloana sonora a filmului 8Mile, cea care in urma cu 18 ani i-a adus un premiu Oscar la categoria „cel mai bun cantec original”. Apariția rapperului…

- CHIȘINAU, 5 feb - Sputnik. Cu puțin timp in urma, presa a aflat scorul votului la moțiunea de cenzura inițiata de PSD și UDMR contra Cabinetului liberal condus de Ludovic Orban. Au fost 261 de voturi pentru moțiune. In urma votului, scorul a fost clar: peste 240 voturi ”Pentru” moțiune…

- Opinie: Moldova a ramas o țara saraca fara evrei / Boris Druța s-a nascut in satul Inești din raionul Telenești. El afirma ca, pe atunci, in satul sau de baștina locuiau multe familii de evrei. Aceștia practicau diferite indeletniciri, erau meșteșugari sau agricultori și traiau in armonie cu localnicii.…