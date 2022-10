Vin vremuri grele. Tarifele pentru salubrizare pot crește și de la o oră la alta Guvernul vrea sa rezolve problema deșeurilor din Romania pe banii romanilor. Astfel, in taxa de salubrizare vor fi incluse toate costurile operatorilor referitoare la colectarea separata a deșeurilor, la recipienți, pentru economia circulara, depozitare etc, ceea ce va insemna o majorare enorma a acesteia. Mai mult, Executivul a decis ca taxa de salubrizare poate fi […] The post Vin vremuri grele. Tarifele pentru salubrizare pot crește și de la o ora la alta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

