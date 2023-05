Vin voucherele de vacanță pentru angajații din învățământ Profesorii și angajații din invațamant vor primi vouchere de vacanța pana la sfarșitul lunii mai. Acordarea acestora va continua și in urmatorii patru ani, potrivit unui ordin de ministru semnat recent. Pentru anul 2023 suma este de 1.450 de lei, impozabila. Voucherele de vacanta sunt emise doar pe suport electronic, avand o perioada de valabilitate de un an de la data alimentarii suportului electronic. De vouchere „beneficiaza persoanele care au desfașurat efectiv activitate in anul pentru care se acorda, iar valoarea voucherelor de vacanța este proporționala cu perioada lucrata”, potrivit regulamentului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

