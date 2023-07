Stiri pe aceeasi tema

- De astazi masa de aer tropical cuprinde toata Romania. In unele zone vor fi și 40 de grade C! In zona Turzii astazi sunt așteptate maxime de 32 de grade C și putem spune ca inca este bine. Sunt cu mult peste temperaturile normale ale lunii iulie, dar pe final de saptamana, duminica și luni [...] Articolul…

- Iulie este „luna lui cuptor” cum este ea cunoscuta in popor. Daca acum avem parte de temperaturi racoroase de maine incepe incalzirea vremii. In zona Turzii cel puțin vom avea din nou temperaturi de 27-28 de grade C, normale pentru luna iulie, dar vor urma și perioada caniculare cu maxime de peste 30-31…

- Intr-un amplu interviu acordat pentru ziarulfaclia.ro, primarul Cristian Matei a vorbit despre proiectele in desfașurare, dar și despre cele la care se lucreaza, menționand noua borna financiara la care poate ajunge Turda in accesarea fondurilor europene, dar oferind și detalii și raspunsuri la unele…

- Vara iși intra in drepturi dar numai pentru cateva zile. Pe final de saptamana vom avea temperaturi caniculare in zona Turzii de 30-32 de grade C! Incalzirea vremii se va face simțita de maine cand mercurul termometrelor urca pana la 28 de grade C, iar vineri in zona Turzii vom avea și 30-32 de grade…

- Dupa o perioada cu ploi abundente și temperaturi sub normalul termic al acestei luni, se pare ca vara iși intra in drepturi. Cel puțin așa spun meteorologii care arata ca in zona noastra vor fi și maxime de 28-30 de grade C. Incalzirea vremii incepe sa se simta de miercuri cand vom avea maxime de [...]…

- Chiar daca pe final de luna se anunța temperaturi de vara, in zona noastra zilele urmatoare vor fi reci, cu temperaturi sub normalul termic al perioadei. Noaptea și dimineața in zona Turzii vom avea doar 3-4 grade C in termometre, posibil ceața in zonele joase iar maximele nu mai trec de 15-17 grade…

- In saptamana 9-15 aprilie, o intreaga delegație de copii și tineri din zona Turzii au participat la o activitate ampla de schimb de experiența franco-roman in cadrul proiectului „Dessine-moi l’Europe: du champs a l’assiette”, proiect in care Școala Gimnaziala ”Teodor Murașanu” este partener. „Tema principala…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi, 16 aprilie, cer noros și ploi slabe in sudul țarii. Vantul va sufla predominant din sectorul de est slab la moderat, iar maxima zilei se așteapta sa fie de +17 grade Celsius, la sud.