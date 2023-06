Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza pe 2 saptamani: vin temperaturi caniculare in Romania. Cum va fi vremea in Banat. Meteorologii anunța ca temperaturile sunt in creștere și dupa cateva zile in care se va racori cu aproximativ 4 - 5 grade urmeaza temperaturi de 34 de grade in unele zone.

- Meteorologii anunța ca temperaturile sunt in creștere și dupa cateva zile in care se va racori cu aproximativ 4 - 5 grade urmeaza temoeraturi de 34 de grade in unele zone. Saptamana viitoare va ploua aproape in fiecare zi.

- Meteorologii anunța ca temperaturile sunt in creștere și, dupa cateva zile in care se va racori cu aproximativ 4 – 5 grade, urmeaza temperaturi de 34 de grade Celsius in unele zone. Saptamana viitoare va ploua aproape in fiecare zi. Banat Vremea se va incalzi pana in jurul datei de 23 iunie, cand media…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile vor fi precipitații și temperaturi mai scazute decat mediile normale ale perioadei in aproape toata Romania. Ulterior, vremea se va schimba. Temperaturile vor crește și aria precipitațiilor se va restrange, au m

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Vremea va fi in general frumoasa pe tot parcursul intervalului de prognoza, insa cu oscilatii semnificative sub aspect termic.Temperaturile maxime vor avea medii…

- Prognoza meteo Accuweather in mai 2023, actualizata, arata o vreme rece pentru aceasta luna, cu minime de 5-6 grade in aceasta saptamana in unele zone ale tarii. Mai cald va fi saptamana viitoare, apoi dupa jumatatea lunii vremea se incalzeste si ajungem la valori maxime de 26-27 de grade Celsius, potrivit…

- Vremea se va raci din nou in tara, la finele lunii aprilie. Meteorologii anunta minime de 6 – 8 grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie a publicat, luni, prognoza pentru perioada 24 aprilie – 7 mai. Banat In prima zi a intervalului se vor inregistra valori termice apropiate de mediile…

- Meteorologii estimeaza ca, in urmatoare doua saptamani, temperaturile vor fi usor mai scazute fata de cele normale pentru aceasta perioada in regiunile intracarpatice si apropiate de cele obisnuite in rest. Saptamana 27.03.2023 – 03.04.2023 Valorile termice vor fi usor mai coborate decat cele specifice…