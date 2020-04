Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat unele proceduri privind distribuirea ”Paștilor” pentru credincioși, care vor avea dreptul de a merge sa le ridice de la Biserica, vineri... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Marcel Vela a anuntat ca Ministerul de Interne va veni in sprijinul Patriarhiei Romane pentru a distribui prescura de Paste si Sfanta lumina in noaptea de Inviere. "Painea binecuvantata, in forma de mici prescuri, stropita cu aghiazma si vin, numita Pasti, sfintita anul acesta in Joia Mare,…

- Ziarul Unirea Marcel Vela: ‘Vom ajuta BOR la imparțirea sfintelor Paști și a Luminii Sfinte’. Ce trebuie sa scrieți pe declarația pe proprie raspundere Marcel Vela a anunțat, marți seara, ca Guvernul și Patriarhia Romana au ajuns la un acord pentru a colabora, de sarbatorile pascale. Angajații MAI vor…

- ❗️Avand in vedere ca la nivelul Grupului de Comunicare Strategica au fost primite alte intrebari referitoare la situații punctuale privind respectarea masurilor de distanțare sociala, dar și pentru a veni in intampinarea situațiilor legate de sarbatorile pascale in contextul din acest an, va punem la…

- Guvernul a anunțat, joi, actualizarea MODELULUI declarației pe proprie raspundere, care a fost simplificat in privința datelor care necesita a fi completate. Documentul poate fi redactat/completat de pe PC/laptop in campurile predefinite, in formatul PDF, necesitand ulterior tiparirea și semnatura…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a emis sambata seara ordonanța militara numarul 2, care prevede o serie de restricții de circulație pentru persoane, precum și obligația cetațenilor care circula intre orele 22,00 și 6,00 de a prezenta autoritaților, in caz de solicitare, o declarație pe proprie raspundere…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a emis sambata seara ordonanța militara numarul 2, care prevede o serie de restricții de circulație pentru persoane, precum și obligația cetațenilor care circula intre orele 22.00 și 6.00 de a prezenta autoritaților, in caz de solicitare, o declarație pe proprie raspundere…

- Ministrul de Interne a emis sambata seara ordonanța militara, care prevede o serie de restricții de circulație pentru persoane, precum și obligația cetațenilor care circula intre orele 22,00 și 6,00 de a prezenta autoritaților, in caz de solicitare, o declarație pe proprie raspundere sau o adeverința…