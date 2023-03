Vin ploile! ANM a emis un cod galben de ploi în opt județe Opt județe din Romania sunt vizate de o avertizare de cod galben de ploi insemnate cantitativ. Meteorologii au emis și o avertizare privind de intensificari ale vantului si precipitatii mixte, valabila in intreaga tara, incepand de sambata dimineața. Avertizarea de cod galben va intra in vigoare azi, 10 martie, ora 12:00 și va fi valabila pana la data 1 martie, ora 8:00. In vestul Carpatilor Meridionali vor fi ploi, mai ales sub forma de aversa, ce vor favoriza topirea stratului de zapada. Se vor acumula cantitati de apa de 20 – 25 l/mp, izolat peste 30 l/mp, iar pe arii restranse se vor semnala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

