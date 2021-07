AVERTISMENT – Val de caldura de maine pana in weekend

Avertisment de la meteorologi. Incepand de maine si pana in 11 iulie vom avea un val de caldura si disconfort termic care se va intensifica in regiunile vestice si sud-vestice. Vom avea canicula si disconfort termic. Administratia Nationala de Meteorologie tine sa arate ca in restul teritoriului… [citeste mai departe]