Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi locuitori din zona Borhanici a municipiului Cluj-Napoca se plang de faptul ca turme de mistreți le intra frecvent in curti, speriindu-i sau afectandu-le gospodariile. „Vin in turma. Au fost zile cand am vazut 40-50 de mistreti venind spre casele din zona Borhanci. Stau, de obicei, in zona…

- Mai multi locuitori din zona Borhanici a municipiului Cluj-Napoca se plang de faptul ca turme de mistreti le intra frecvent in curti, speriindu-i sau afectandu-le gospodariile. "Vin in turma. Au fost zile cand am vazut 40-50 de mistreti venind spre casele din zona Borhanci. Stau, de obicei, in zona…

- Mai multi locuitori din zona Borhanici a municipiului Cluj-Napoca se plang de faptul ca turme de mistreti le intra frecvent in curti, speriindu-i sau afectandu-le gospodariile."Vin in turma. Au fost zile cand am vazut 40-50 de mistreti venind spre casele din zona Borhanci. Stau, de obicei, in zona…

- O avarie la o conducta de apa din comuna Florești a afectat zeci de gospodarii, de pe mai multe strazi, care au fost inundate. Alarma s-a dat in jurul orei 04:15, atunci cand s-a produs avaria la magistrala de apa. Acest fapt a dus la inundarea mai multor strazi. La fața locului au intervenit de urgența…

- Peste 30 de gospodarii din Florești au fost inundate in Vinerea Mare. Oamenii de pe trei strazi s-au trezit cu apa in curțile, beciurile și chiar casele lor. Avaria a fost una majora, zeci de pompieri participa și la aceasta ora, 12:00, pentru a evacua apa. Un barbat blocat intr-un subsol a fost salvat…

- Pompierii clujeni au fost solicitați noaptea trecuta sa intervina in localitatea Florești pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii și locuințe situate pe strada Tauțiului. La fața locului au intervenit pompierii de la cele doua Detașamente din Cluj-Napoca, cu patru autospeciale și șapte motopompe,…

- Primarul Emil Boc este dur cu arhitecții, pe care ii acuza ca ei ar fi vinovați pentru construcțiile haotice din Florești, pe care nu le vrea și in Cluj-Napoca. In realitate, blocurile ingramadite intre case sau intre ele sunt o realitate de ani buni, pe care poate edilul nu o vede.Acesta s-a rastit…

- Iarna a intarziat și anul acesta, dar a recuperat timpul pierdut in mai multe zone din țara. Intr-un loc din Romania, casele au fost acoperite de zapada. Localnicii abia au mai vazut lumina zilei, dupa ce stratul de zapada a ajuns la ferestre.