IPJ Arad:Masuri dispuse in perioada 29 iunie – 02 iulie a.c.

DECLARATIE DE PRESA Masuri dispuse in perioada 29 iunie ndash; 02 iulie a.c. In perioada 29 iunie ndash; 02 iulie a.c., in municipiul si judetul Arad se vor organiza mai multe evenimente la care este asteptat public numeros. Astfel, in municipiu va avea loc, incepand cu aceasta… [citeste mai departe]