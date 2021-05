Villareal câștigă cupa Europa League în fața lui Manchester United după un meci decis de portari Dupa un meci de 120 de minute terminat la egalitate, 1-1, a fost nevoie de lovituri de departajare. La care au participat toți jucatorii ambelor echipe, iar caștigatorul a fost portarul celor de la Manchestes, ultimul dintre cei 22 de jucatori, a ratat. Scor final la penaltiuri: 11-10. Un meci dominat de Manchester United, care pornea ca mare favorita, dar in care Villareal a reușit sa compenseze printr-o aparare foarte buna și un gol din faza fixa. Gerard Moreno a deschis scorul in min. 29, in urma unei lovituri libere executate de Dani Parejo. United a egalat prin Edinson Cavani, dupa un sut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

