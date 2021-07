Stiri pe aceeasi tema

- La un deceniu dupa ce un fond din Qatar a cumparat clubul PSG, acesta a devenit un plaman pentru economia regiunii: genereaza 2.150 de locuri de munca si un impact economic de 182,2 milioane de euro, potrivit unui nou studiu, scrie EFE. Daca din punct de vedere sportiv este deja bine stiut ca gruparea…

- Reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Tineretului si Sportului si Directiei de Sanatate Publica sustin vineri, incepand cu ora 12,00, in Centrul vechi (zona intersectiei Str. Smardan cu Str. Lipscani), o conferinta de presa, in contextul desfasurarii Campionatului European…

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Timiș organizeaza in perioada 14 iunie – 26 noiembrie 2021, Concursul local de proiecte de tineret 2021. Este un concurs de tradiție organizat cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului. Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia,…

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita-Nasaud organizeaza in perioada 14 iunie- 26 noiembrie 2021 , Concursul local de proiecte de tineret 2021. Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia, se pot obtine de pe site-ul Ministerului Tineretului si Sportului (www.mts.ro),…

- Moment solemn pentru inotatorii romani calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Robert Glința, David Popovici și Daniel Martin au fost felicitați, miercuri, 26 mai, de catre Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului, pentru performanțele lor, informeaza Federatia Romana de Natatie si Pentatlon…

- Social In Teleorman, se organizeaza Concursul local de proiecte de tineret mai 26, 2021 10:55 Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Teleorman organizeaza Concursul local de proiecte de tineret in perioada 14 iunie – 26 noiembrie 2021. Potrivit Ministerului Tineretului și Sportului, a fost…

- Situație comica la centrul de vaccinare de la sala de sport a Liceului Teoretic ”Liviu Rebreanu” din Turda, unde centrul nu a putut fi deschis de la ora 8.00, așa cum era normal. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Nicoleta Hancia este secretar general adjunct al Ministerului Tineretului si Sportului. Nicoleta Hancia are si calitatea de membru fondator al Asociatiei Criminalistilor din Romania. Potrivit CV ului sau, Nicoleta Hancia este licentiata in stiinte juridice si a urmat un masterat in Dreptul Afacerilor…