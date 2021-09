Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, a transmis, miercuri, la finalul sedintei de Guvern ca, in cazul in care se constata o frauda, acoperirea sumelor necesare pentru despagubire in cazul City Insurance nu ar trebui sa se faca din bani publici.

- La propunerea Ministerului Finanțelor, Guvernul a adoptat in ședința de miercuri Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, ca urmare a insolvenței companiei de asigurari City Insurance. Urgenta demersului este justificata…

- Vilceanu a declarat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca a fost modificata definitia plafonului de garantare. “A fost adoptata ordonanta privind modificarea si completarea legii 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor. Ordonanta a fost necesara pentru a consolida protectia asiguratilor…

- Executivul a adoptat ordonanța de urgența pentru modificarea legii Fondului de Garantare a Asiguraților, ca urmare a insolvenței companiei City Insurance, a anunțat Florin Cițu. „Am adoptat o...

- Intrebat, marti seara, la Digi 24, daca vor fi folosite fonduri publice altele decat cele din Fondul de Garantare a Asiguratilor pentru despagubiri in urma accidentelor in care sunt implicati asigurati ai City Insurance, ministrul a raspuns ca la acest moment nu este cazul. ”Vor fi folositi bani din…

- Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare din Romania (UNSAR) și Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) au lansat un ghid pentru clienții City Insurance, astfel incat sa se ințeleaga mai ușor care sunt pașii de urmat in cazul unor daune ce ar trebui achitate de City Insurance.…

- Industria autohtona a asigurarilor a ajuns la maturitatea si un nivel de reglementare prin care sa poata trece cu bine peste efectele oricaror disfunctionalitati si avem convingerea ca toti asiguratii cu polite incheiate la City Insurance vor beneficia, atunci cand este cazul, de despagubiri prin…

- Florin Pandele, proprietarul grupului de service-uri Autocar, este de parere ca City Insurance continua sa propuna doar achitarea parțiala a facturilor de reparații, chiar și in situația in care se afla, respectiv sub administrarea Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) și cu majoritatea acționarilor…