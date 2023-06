Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea „Cathedral Plaza” din București este „o mostra a modului brutal in care a fost incalcata legea, o dovada a complicitații celor care au conceput, avizat și autorizat aceasta cladire”, iar primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, trebuie sa „continue demersurile de desființare a acestei construcții…

- Proprietatea, cea mai mare de pe insula caraibiana, se intinde pe o suprafata de aproape 52 de hectare si i-a apartinut initial bancherului David Rockefeller, decedat in 2017 la varsta de 101 ani.

- O baza militara moderna va fi construita in apropierea municipiului Chișinau. Anunțul a fost facut de ministrul Apararii Republicii Moldova, Anatolie Nosatii. Potrivit ministrului, unitatea militara va oferi angajaților Armatei Naționale condiții moderne de studii și antrenamente și va fi folosita pentru…

- Dupa ce in luna octombrie a anului trecut a fost semnat contractul pentru construcția lotului 2 al autostrazii Lugoj-Deva, in acest moment firma constructoare mai are puțin și termina forajele geotehnice. Acest lucru in condițiile in care termenul pentru executarea forajelor era de patru luni.…

- Cladirea in care funcționeaza Consiliul Județean Brașov și Instituția Prefectului nu a putut fi reabilitata pana acum de autoritațile locale pentru ca era in proprietatea Statului roman.

- „Nu poți veșnic numai sa ceri”. Astfel a comentat șeful Legislativului, Igor Grosu, inițiativa prin care o aripa a Bibliotecii Naționale din Chișinau va fi transmisa cu titlu gratuit din proprietatea statului in proprietatea Mitropoliei Basarabiei. „O sa gasim resurse pentru a investi intr-un edificiu…

- Un tunel inalt de 4 metri care inconjoara Facultatea de Chimie a fost descoperit in cladirea principala a ansamblului monumental Palatul Universitații, in timpul lucrarilor de consolidare. Anunțul a fost facut de catre arhitectul Mircea Capațana.