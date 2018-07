Stiri pe aceeasi tema

- Medicii care l-au tratat pe un fost spion rus si pe fiica sa dupa ce au fost otraviti cu un agent neurotoxic in Marea Britanie sustin ca nu stiu care sunt perspectivele starii lor de sanatate pe termen lung, desi recunosc ca initial se temeau ca incidentul era mult mai grav, relateaza Reuters marti.…

- Iulia Skripal, fiica ex-spionului rus Serghei Skripal, care a fost otravita impreuna cu tatal sau in luna martie in Anglia, a declarat intr-o inregistrare video, difuzata miercuri, ca si-ar dori sa revina in Rusia, dar vrea mai intai sa se recupereze in Marea Britanie, informeaza portalul canadian lapresse.ca.…

- O influenta comisie parlamentara britanica a indemnat luni Guvernul Theresei May sa faca mai mult in lupta imporiva fluxurilor de bani rusesti ”corupti” care circula la Londra, relateaza AFP. ”Nu exista vreo scuza ca Regatul Unit sa inchida ochii, in timp ce kleprocratii presedintelui (rus Vladimir)…

- Serghei Skripal, un fost spion rus care a fost otravit cu o substanta neurotoxica în orasul britanic Salisbury, în luna martie, a fost externat din spital, a anuntat vineri serviciul medical al Marii Britanii, relateaza site-ul agentiei Reuters. La 4 martie, Serghei Skripal,…

- Marea Britanie o retine "cu forta" pe Iulia Skripal, vizata alaturi de tatal ei, fostul agent secret Serghei Skripal, de atacul neurotoxic produs pe 4 martie, acuza Administratia Vladimir Putin, potrivit cotidianului Le Figaro. "Cele mai recente evenimente ne sporesc temerile ca avem de-a…

- Rusia a avertizat joi ca ”nu va da crezare doar pe cuvant” și fara acces la analize concluziei trase de Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) cu privire la agentul neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion Serghei Skripal și a fiice sale, Iulia. “Rusia nu va da crezare doar…

- Starea de sanatate a fostului spion rus Serghei Skripal, a carui otravire la 4 martie in Marea Britanie a declansat o criza diplomatica Est-Vest, "se imbunatateste rapid", a anuntat vineri spitalul unde i se acorda ingrijiri, relateaza AFP. Serghei Skripal "raspunde bine la tratament,…

- Iulia Skripal a iesit joi din tacere, anuntand ca se simte 'din ce in ce mai bine', in prima sa declaratie dupa spitalizarea survenita in ziua de 4 martie, cand a fost otravita, impreuna cu tatal sau Serghei, un fost spion rus, cu un agent neurotoxic la Salisbury, in Marea Britanie, noteaza AFP.…