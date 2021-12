Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 11 decembrie, Viktor Orban, premierul Ungariei, vine in Romania. Liderul de la Budapesta va efectua o vizita neoficiala, la invitația unor prieteni, politicieni din nord-vestul țarii. Prim-ministrul maghiar ar fi dat curs unei invitații a unui membru din Partidul Ecologist Roman (PER), din…

- Informații in exclusivitate va prezentam in cele ce urmeaza: județul Maramureș ar fi vizitat sambata, 10 decembrie 2021, de premierul Ungariei, Viktor Orban. Acesta ar urma sa participe la o intalnire cu UDMR la Satu Mare, iar apoi s-ar deplasa in Maramureș. Acesta ar urma sa soseasca la hotelul ”Castel…

- De Sfantul Nicolae primii 20 de copii inscriși in programul nostru au primit bursele in conturile lor. BURSELE ROMANI PENTRU ROMANI: un program destinat elevilor din unitațile de invațamant cu predare in limba romana din Covasna, Harghita, Mureș, Bacau (zona Ghimeș-Faget) si Satu Mare. Daruim 500 de…

- In cadrul unei discuții telefonice cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, Klaus Iohannis, președintele Romaniei, i-a mulțumit acestuia pentru ajutorul oferit pacienților romani, bolnavi de COVID-19. „Presedintele Klaus Iohannis i-a multumit prim-ministrului Viktor Orban pentru ajutorul oferit de…

- Ungaria a semnat luni un contract cu compania Gazprom pe 15 ani prin care iși va asigura securitatea energetica. Ministrul Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, a anunțat acordul pentru achiziționarea de gaze naturale. Prin urmare, Ungaria va cumpara in fiecare an o cantitate de 4,5 miliarde metri cubi…

- Premierul ungar Viktor Orban a subliniat luni intr-un discurs in fata deputatilor ca succesul strategiei anticoronavirus a tarii sale depinde de campania de vaccinare, adaugand ca vaccinarea este singurul mod de a combate acest virus si ca din experienta Ungariei, dupa trei valuri de pandemie, a reiesit…