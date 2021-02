Stiri pe aceeasi tema

- Vikot Orban, 57 de ani, a anunțat ca s-a vaccinat pe pagina sa de Facebook . Ungaria demareaza marți, 2 martie, campania de imunizare la nivel național cu Sinopharm, un ser produs in China, neaprobat la nivelul Uniunii Europene, și cu serul rusesc Sputnik V, noteaza agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Ungaria este singura țara UE care a inceput sa administreze vaccinul rusesc anti- Covid-19 Sputnik V. Administrarea a 2.800 de doze de vaccin Sputnik V, care nu este aprobata in UE, a inceput vineri in patru spitale din Budapesta, a declarat medicul șef Cecilia Mueller intr-o conferința de presa online,…

- Ungaria devine vineri prima tara din Uniunea Europeana (UE) care foloseste vaccinul rusesc impotriva covid-19 Sputnik V, a anuntat intr-o conferinta de presa obisnuita medicul-sef ungar Cecilia Muller, relateaza AFP. „Azi (vineri), incepem sa vaccinam cu vaccinul Sputnik , in centre de vaccinare…

- Ungaria intentioneaza sa inceapa sa le administreze cetatenilor sai vaccinul anti-coronavirus Sinopharm, produs in China, in cursul lunii februarie, a anuntat vineri guvernul de la Budapesta, relateaza AFP. In ianuarie, Budapesta a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a semnat contracte…

- Cehia si-a exprimat interesul fata de vaccinul rusesc Sputnik V, prim-ministrul Andrej Babis deplasandu-se vineri la Budapesta pentru a afla de la omologul sau Viktor Orban despre campania de imunizare cu acest vaccin planuita de autoritatile ungare, transmite dpa. Ungaria ar putea incepe imunizarea…

- Ungaria a decis sa nu mai foloseasca vaccinul rusesc impotriva coronavirusului, fiindca este de parere ca Rusia are o capacitate inadecvata de producție, spune șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. „Rusia are o capacitate de productie inadecvata”, a spus Gergely Gulyas, seful de cabinet…

- Ungaria nu va mai folosi vaccinul rusesc anti-COVID-19, deoarece considera ca Rusia nu detine suficiente capacitati de productie a vaccinului, a declarat joi seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, transmite Reuters, citata de Agerpres. Țara va cumpara vaccinuri anti-COVID-19 fie prin intermediul…

- Acest lucru este menționat in raportul Comisiei Europene cu titlul rasunator „Plan de acțiune pentru democrație”. Acest document a fost prezentat saptamana trecuta la Bruxelles de catre comisarul european pentru justiție Vera Iurova, care a declarat ca atacurile Rusiei și Chinei impotriva democrației…