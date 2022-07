Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata, la Universitatea de Vara de la Baile Tușnad, ca pentru incheierea razboiului din Ucraina este nevoie de o noua strategie in centrul careia sa se afle negocierile de pace intre Rusia si SUA.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a avut o intrevedere sambata, pe insula indoneziana Bali, cu omologul sau chinez Wang Yi si a calificat discutiile avute drept „utile, sincere si constructive”, dar a lansat si un avertisment Beijingului in privinta Taiwanului, relateaza AFP. „In pofida complexitatii…

- Presedintele rus Vladimir Putin isi compara politica cu cea a tarului Petru cel Mare, care a luptat impotriva Suediei, invadand o parte a acesteia, dar si Finlanda, o parte a Estoniei si a Letoniei. ”Tocmai am vizitat o expozitie consacrata celei de-a 350-a aniversari a lui Petru Cel Mare. Este uimitor,…

- Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a glumit ca ar dori sa dedice melodia lui Taylor Swift „We Will Never Be Together Again” (n.r. – Nu vom mai fi niciodata impreuna) președintelui rus Vladimir Putin, informeaza Departamentul de Stat American , citat de Ukrainska Pravda. Vorbind cu absolvenții…

- „De acum, credem ca Moscova ar putea incerca sa organizeze o „Republica Populara Herson” in regiunea Herson din sudul Ucrainei”, a declarat ambasadorul SUA la OSCE, Michael Carpenter. In plus, el a menționat, citand informații recente, ca Rusia va incerca sa includa așa-numitele „DPR” și „LPR” in membrii…