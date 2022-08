Stiri pe aceeasi tema

- Premierul maghiar Viktor Orban i-a invitat, joi, pe conservatorii americani, in timpul unei vizite in Texas, sa-si "uneasca fortele” in lupta pe care intentioneaza sa o conduca impotriva "progresistilor de stanga", informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul maghiar Viktor Orban i-a invitat, joi, pe conservatorii americani, in timpul unei vizite in Texas, sa-si "uneasca fortele” in lupta pe care intentioneaza sa o conduca impotriva "progresistilor de stanga".. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fostul președinte american Donald Trump l-a intampinat pe premierul maghiar Viktor Orban la unul dintre resorturile sale de golf de lux, la doar o saptamana dupa ce liderul central-european a facut remarci care au fost comparate cu retorica nazista, scrie Bloomberg.

- Premierul maghiar Viktor Orban s-a intalnit in SUA cu fostul presedinte american Donald Trump dupa ce a fost invitat sa sustina un discurs in cadrul conferintei conservatorilor americani (CPAC) ce va avea loc in statul Texas.

- Jurnalistul pro-Kremlin Vladimir Soloviov a difuzat o parte din discursul premierului ungar, Viktor Orban, susținut in weekend la Baile Tușnad, in care spunea ca daca fostul președinte american, Donald Trump ar fi ramas la putere in Statele Unite, iar Angela Merkel ramanea la conducerea Germaniei, „cu…

- Fostul presedinte Donald Trump a cerut vineri "inarmarea cetatenilor" pentru a lupta impotriva "raului din societatea noastra", care, a spus el, se afla in spatele masacrului de la scoala primara din Texas, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Elon Musk a calatorit vineri in Brazilia pentru a discuta cu președintele Jair Bolsonaro despre proiecte de protejare a padurii amazoniene, au anunțat miniștrii, ceea ce reprezinta un impuls pentru liderul de extrema-dreapta care se confrunta cu tot mai multe critici in țara și in strainatate pentru…

- Premierul ungar Viktor Orban a discutat marti chestiuni legate de securitatea energetica a Europei cu presedintele francez Emmanuel Macron, intr-un apel telefonic, a facut cunoscut seful biroului de presa al lui Orban, Bertalan Havasi, informeaza MTI si Reuters.