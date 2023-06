Stiri pe aceeasi tema

- Democrația in Ungaria, sub conducerea premierului Viktor Orban, s-a deteriorat și mai mult in ultimul an, potrivit unui raport american privind starea democrației in țarile din Europa de Est, publicat miercuri, citat de France Info.

- Vasile Țopa, rectorul Universitații Tehnice din Cluj Napoca, vorbește intr-un interviu despre prezența sa la primul Forum European de Inovare din Sillicon Valley (SUA) și o serie de proiecte care pot plasa Romania pe un loc de cinste in unul dintre cele mai dinamice domenii: Inteligența Artificiala.

- Afacerea Strousberg – o frauda monumentala a Statului Roman cu ecou in toata Europa. Sub „talpa“ Imperiului Otoman, fara capital național și muncitori calificați pentru construirea de cai ferate, Principatele Unite se vad nevoite sa accepte un preț ridicat pentru concesionare.

- Intre a sabota relația Beijingului cu Moscova și a infuria Europa, ambasadorul Chinei la Paris a ales cea de-a doua varianta. Țarile europene cer acum raspunsuri din partea administrației Xi, dupa ce trimisul sau in Franța a pus la indoiala suveranitatea

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, sugereaza ca oprirea sprijinului financiar din partea SUA și a Uniunii Europene catre Ucraina ar putea duce la sfarșitul conflictului militar din regiune. Intr-un interviu acordat postului de radio Kossuth, Orban a declarat ca Ucraina este insolvabila din punct de vedere…

- Conflictul militar din Ucraina s-ar incheia daca SUA si Uniunea Europeana ar inceta sa mai ofere sprijin financiar Kievului. Premierul ungar Viktor Orban a exprimat aceasta opinie intr-un interviu acordat vineri postului de radio Kossuth, mentionand ca el considera Ucraina insolvabila din punct de vedere…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a reafirmat viziunea asupra locului pe care Europa ar trebui sa-l aiba in lume intr-un interviu realizat vineri, in China, de cotidianul economic „Les Echos”, dar care a fost publicat duminica. Cuvantul "autonomie" este folosit de nu mai putin de noua ori de seful…

- Razboiul din Ucraina este „ingrijorator si periculos” pentru Ungaria si „amenintarea unui razboi mondial nu este o exagerare”, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, in interviul saptamanal radiodifuzat, relateaza MTI, preluata de Agerpres. Orban a amintit ca „se iau din ce in ce mai multe…