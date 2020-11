Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a indemnat, joi, Ungaria si Polonia sa renunte la blocarea procedurilor de adoptare a bugetului Uniunii Europene si a Fondului de relansare economica, argumentand ca sunt afectati toti cetatenii europeni de actualul impas. "Blocarea adoptarii unei decizii privind Planul…

- Polonia și Ungaria continua sa se situeze in prim-planul frondei fața de condiționarea finanțarilor europene de respectarea statului de drept. Nu sunt insa singurii opozanți fața de bugetul multianual european și condiții incluse in el. Poziții nuanțate au și alte state membre ale Uniunii. Or, in fața…

- Ungaria s-a opus prin veto bugetului pentru 2021-2027 si fondului de recuperare post-coronavirus ale Uniunii Europene pentru ca ele ar fi fortat-o sa accepte migratia, a declarat miercuri premierul Viktor Orban, potrivit Reuters. Ungaria, alaturi de Polonia, si-a exprimat luni vetoul atat…

- Uniunea Europeana studiaza "soluții practice" pentru a regla disputa cu Ungaria, Polonia și Slovenia, care blocheaza planul european de relansare, dar va "avansa" fara ele daca nu se gasește o soluție, a avertizat miercuri secretarul francez de stat pentru Afaceri Europene, citat…

- Premierul sloven s-a alaturat Ungariei și Poloniei și a denunțat mecanismul care vizeaza condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept, scrie AFP."Doar o instanța judiciara independenta poate spune ce este statul de drept, nu o majoritate politica", a scris Janez…

- Potrivit Politico, chiar și pentru UE, care se vede frecvent in situații de blocaj politic, aceasta noua criza venita dupa o negociere ampla și dificila pare sa fie prea mult. Confruntarea devine, astfel, principalul element de pe agenda pentru viitoarea intalnire a șefilor de stat și de guvern din…

- Ungaria și Polonia blocheaza prin VETO bugetul UE din cauza condiționarii privind statul de drept. Ungaria si Polonia au blocat, luni dupa-amiaza, o procedura necesara adoptarii Bugetului multianual comunitar si Planului european de relansare economica, potrivit unor surse diplomatice de la Bruxelles.…

- Presedintele Partidului Popular European (PPE), fostul premier liberal polonez și președinte al Consiliului European Donald Tusk, a cerut luni excluderea din acest partid a formatiunii Fidesz, condusa de premierul ungar Viktor Orban. Declarația lui Tusk vine dupa ce Ungaria a blocat prin veto, alaturi…