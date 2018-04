Viktor Orban a castigat alegerile din Ungaria. Este la al treilea mandat consecutiv. Cate voturi a obtinut Partidul de guvernamant Fidesz

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de guvernamant Fidesz si-a asigurat o majoritate de doua treimi si in viitorul parlament al Ungariei, obtinand potrivit rezultatelor preliminare anuntate de autoritatea electorala nationala 133 de mandate parlamentare din cele 199, informeaza Reuters. Liderul Fidesz, premierul Viktor Orban,…

- Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, a obtinut o majoritate de doua treimi in viitorul parlament de la Budapesta, in urma alegerilor legislative desfasurate duminica in Ungaria, potrivit primelor rezultate partiale anuntate oficial dupa numararea a 74,6% din voturi, informeaza Reuters. Conform…

- Gabor Vona, liderul partidului nationalist Jobbik, si-a anuntat demisia in urma rezultatului alegerilor parlamentare desfasurate duminica in Ungaria, informeaza Reuters. Autoritatea electorala ungara informeaza ca dupa numararea a 85% din voturi se anticipeaza ca Jobbik va avea doar 26 de locuri in…

- Viktor Orban, cel mai vocal lider naționalist european, a spus vineri ca viitorul Ungariei va fi decis pentru decenii la alegerile de duminica, el promițand ca iși va proteja țara de ”rugina” migranților musulmani. Dupa o campanie electorala in care s-a prezentat drept salvatorul culturii creștine ungare…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, miercuri, ca Budapesta este unul dintre cele mai sigure orase din lume in momentul de fata, aspect ce s-ar putea schimba daca cetatenii ungari vor face ”o alegere gresita” la alegerile parlamentare de duminica, relateaza agentia MTI. Orban…

