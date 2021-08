Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Draghia și Alice Cavaleru formeaza unul dintre cele mai admirate cupluri de la noi din țara, mai ales datorita declarațiilor de dragoste pe care și le fac in mediul online, dand impresia ca sunt o familie extrem de sudata. In postarile lor, cei doi sunt mai fericiți ca niciodata alaturi de…

- Dragoș Bucur este cunoscut pentru faptele lui bune, insa manierele cam lasa de dorit, mai ales cand se afla in public. Vedeta a fost surprinsa in timpul unei mese in oraș alaturi de un prieten, insa imaginile nu prea ii fac cinste, mai ales la talia sa.

- Șerban Bradișeanu nu este doar un controversat medic din Romania, ci și directorul excentric al unei mari unitați medicale, Spitalul Floreasca. Specialistul a fost surprins de curand de paparazzi SpyNews.ro in timpul unei intalniri cu mai mulți amici, la un restaurant exclusivist din buricul Capitalei.

- Emma Raducanu este noua senzație a tenisului, chiar daca a abandonat la Wimbledon. Jucatoarea de doar 18 ani a ajuns un adevarat star, dupa ce, cu o saptamana in urma, era o ilustra anonima. Raducanu, al carui tata este roman, a devenit cea mai tanara jucatoare britanica calificata in optimile turneului…

- Adrian Alexandrov este un tip rafinat, manierat, care știe ca atunci cand iese in public trebuie sa fie un domn in adevaratul sens al cuvantului. Insa, atunci cand crede ca nu il vede nimeni, soțul Elenei Udrea uita de tot ce a invațat in cei 7 ani de acasa și se apuca de facut...biluțe.

- Victor Ponta este o prezența destul de discreta in inima orașului, insa și atunci cand acesta iși face apariția, nu ai cum sa nu il observi. O prezența distinsa, fostul premier nu doar ca a dat dovada ce tata grijuliu este el, dar a lasat de ințeles ca nu conteaza ce statut ai, cata vreme știi sa iți…

- Marius Marin este foarte prevazator atunci cand iese in public, fiind deja o vedeta din fotbalul romanesc. Tanarul sportiv a fost surprins in timp ce se delecta cu o cafea de fițe dintr-un local din Capitala, insa dupa ce a primit in stanga și in dreapta ca un adevarat VIP ce nu voia sa fie deconspirat,…

- Fie ca este in oraș la o terasa sau singur acasa, Gabi Popescu are același comportament. Fostul fotbalist se destinde atat de mult la o bere cu prietenii incat nu mai ține cont ca se afla intr-un loc public. Este evident ca nu cu bunele maniere a cucerit-o pe Crina Abrudan.