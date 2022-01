Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ISU Prahova, s-a actionat in comuna Barcanesti, sat Ghighiu, pentru indepartarea unui cort pe structura metalica, iar in Blejoi un panou publicitar a fost smuls de vantul puternic.In Ploiesti, str. Gageni, pompierii au venit in sprijinul unei familii, fiind degajate elemente constructive -…

- Localnici si turistii aflati, vineri seara, in zona de nord a judetului Prahova au primit din partea autoritatilor mesaj Ro-Alert, emis in conditiile in care zona se afla sub avertizare Cod rosu de vant puternic, cu rafale de peste 145 de kilometri pe ora in zonele inalte. Mesajele au fost trimise in…

- Sambata, intre orele 11:00-13:00, in timp ce acționau in vederea identificarii persoanelor care comercializeaza articole pirotehnice fara autorizație, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au prins doua persoane care comercializau articole pirotehnice fara autorizație…

- Un barbat a fost prins in timp ce consuma alcool in timpul serviciului In noaptea de vineri spre sambata ( 10/11 decembrie a.c.), intre orele 22:00-06:00, angajati ai Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu cei ai Poliției municipiului Ploiești, au desfașurat mai multe controale la diverse obiective…

- Doar doua meciuri restante, aferente turului Ligii A Prahova au mai ramas de jucat in 2021, ambele ”reportate” din runda a … urmand sa se dispute la finele acestei saptamani, anume CSC Berceni -Tricolorul Breaza, respectiv CS Paulești – CS Berceni, ambele din etapa a 5-a (cand cele doua formații fruntașe…

- Etapa a 15-a din eșalonul de elita al fotbalului județean a adus cateva rezultate supriza si, mai important, meciuri palpitante, disputate, cu rasturnari de scor si dramatism. Sambata dimineata, derbiul etapei de la Paulesti a inceput “ideal” pentru Tricolorul Breaza, care a reusit sa marcheze de doua…

- O etapa foarte interesanta, aceasta a 15-a runda, in care avem parte de cateva jocuri “unul si unul”, primul joc foarte important al etapei fiind cel de maine, dintre FC Banesti si fostul lider, CS Cornu, meci cu implicatii directe in zona superioara a ierarhiei. Tot maine, noul lider, Atletic United…

- Controale intense in zone importante din Prahova Pe tot parcursul zilei de ieri, polițiștii prahoveni au acționat in colaborare cu celelalte structuri, in sistem integrat, privind verificarea respectarii normelor legale impuse in contextul pandemic actual. In total au fost desfașurate…