Stiri pe aceeasi tema

- FOTO VIDEO| Natura se dezlanțuie la Roșia Montana: Ploaie torențiala cu gheața, in urma codului roșu de furtuna FOTO VIDEO| Natura se dezlanțuie la Roșia Montana: Ploaie torențiala cu gheața, in urma codului roșu de furtuna Dupa ce in cursul weekend-ului trecut, natura a fost necruțataore cu locuitorii…

- A plouat torențial pe litoral marți, 6 iulie, in mai multe zone, pe alocuri chiar cu grindina și rafale de vant puternic. O ploaie torențiala a cazut și in Constanța, iar mai multe strazi au fost inundate, circulația desfașurandu-se cu dificultate.In Constanța, carosabilul a fost inundat in fața Delfinariului,…

- A plouat torențial pe litoral marți, 6 iulie, in mai multe zone, pe alocuri chiar cu grindina și rafale de vant puternic. O ploaie torențiala a cazut și in Constanța, iar mai multe strazi au fost inundate, circulația desfașurandu-se cu dificultate.In Constanța, carosabilul a fost inundat in fața Delfinariului,…

- In unele județe, vremea rea a facut iar ravagii. In Galați, grindina mare cat un ou de gaina a lovit orașul zeci de minute. Și in Braila, o ploaie torențiala a umplut strazile de apa. Sute de mașini au ramas blocate in mijlocul puhoaielor de pe strazi dupa ruperea de nori. O ploaie torențiala insoțita…

- In unele județe, vremea rea a facut iar ravagii. In Galați, grindina mare cat un ou de gaina a lovit orașul zeci de minute. Și in Braila, o ploaie torențiala a umplut strazile de apa. Sute de mașini au ramas blocate in mijlocul puhoaielor de pe strazi dupa ruperea de nori. O ploaie torențiala insoțita…

- CHIȘINAU, 8 iun - Sputnik. Ploile de astazi, 8 iunie, au facut ravagii in Ialoveni. Internauții au postat pe rețele de socializare poze in care se vede cum ploia a transformat strazile in „rauri”. A cazut și grindina, care pe alocuri a format straturi groase. Din video postat pe pagina de facebook…

- CHIȘINAU, 8 iun - Sputnik. Ploile de astazi, 8 iunie, au facut ravagii in Ialoveni. Internauții au postat pe rețele de socializare poze in care se vede cum ploia a transformat strazile in „rauri”. A cazut și grindina, care pe alocuri a format straturi groase. Din aceste poze se vede ca grindina este…

- Elena Mateescu, directorul general al ANM, a anuntat ca urmatoarele doua zile vor fi marcate de ploi si temperaturi scazute in mai multe regiuni din tara. "Da, a venit vara, avand in vedere temperaturile d...