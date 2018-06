Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Franței plaseaza România guvernata de coaliția PSD-ALDE pe harta proiectelor &"iliberale&", alaturi de Ungaria și Polonia și critica atacul majoritații la adresa justiției.

- Uniunea Europeana va implementa o serie de actualizari la Sistemul Informatic Schengen pentru a proteja mai bine frontierele, intr-un efort de consolidare a coordonarii intre tarile UE si pentru o mai buna protectie a granitelor externe ale zonei de libera circulatie, a anuntat marti blocul comunitar,…

- FC Viitorul Constanta va disputa mai multe partide de verificare in cadrul stagiului de pregatire pe care il va efectua in Polonia, printre care si cu campioana Legia Varsovia si vicecampioana Jagiellonia Bialystok, potrivit site-ului clubului patronat de Gheorghe Hagi. In stagiul care…

- FC Viitorul Constanta va disputa mai multe partide de verificare in cadrul stagiului de pregatire pe care il va efectua in Polonia, incepand cu 22 iunie. Una dintre adversarele constantenilor va fi campioana Poloniei, Legia Varsovia, pe care FC Viitorul o va intalni la 4 iulie, de la ora 20.00 ora locala…

- Supranumit candva „Perla lui Hagi”, Gabi Iancu (24 de ani) nu a reusit sa rupa gura targului nici la Viitorul Constanta, nici la FCSB. Ajuns intre timp in Polonia, la modesta echipa Termalica Nieciecza, fotbalistul a revenit, pentru o scurta perioada, in Romania.

- Hotarat sa plece din fotbalul romanesc, Gica Hagi ar putea ajunge in Polonia, la Legia Varsovia, echipa despre care s-a spus ca il vrea si pe Edi Iordanescu. „Regele” a oferit primele declaratii in presa poloneza.

- Viitorul s a impus cu 2 0 pe terenul lui Poli Iasi intr un meci din etapa a 4 adin play off ul Ligii 1.Scorul a fost deschis dupa 59 de minute din meci, cand Vodut a fost omul potrivit la locul potrivit si a deviat in poarta mingea sutata de Sin.Cu patru minute inainte de final, Ianis Hagi a dat lovitura…

- Romania se afla pe locul al patrulea in Europa Centrala si de Est la anularea sau intarzierea zborurilor, arata un studiu al companiei Flight Refund, specializata in obtinerea de dezbagubiri in acest sector. Anul trecut in Romania s-au inregistrat 782 de incidente care au condus la circumstante neplacute…