- Președintele ales al SUA, Joe Biden, considera ca singura soluție viabila a conflictului israeliano-palestinian este „soluția celor doua state”, a declarat marți viitorul sau Secretar de externe, Antony Blinken, potrivit AFP.Cu toate acestea, în fața senatorilor americani,…

- Presedintele american ales, Joe Biden, il va desemna pe generalul in rezerva Lloyd Austin in functia de Secretar al Apararii, iar el va fi primul afro-american care va detine aceasta functie in Statele Unite, noteaza NBC News, care citeaza mai multe surse.

- Generalul in retragere Lloyd Austin, care s-a aflat in fruntea comandamentului fortelor americane din Orientul Mijlociu in administratia Obama, urmeaza sa fie numit secretar al Apararii in noua administrație Joe Biden, relateaza presa americana citand surse sub acoperirea anonimatului.

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, l-a ales pentru functia de secretar al apararii pe generalul in retragere Lloyd Austin, care s-a aflat in fruntea comandamentului fortelor americane din Orientul Mijlociu in administratia Obama, a informat luni Politico, citand trei persoane care au cunostinta despre…

- Antony Blinken, nominalizat luni de presedintele ales al SUA, Joe Biden, pentru functia de secretar de stat in viitorul guvern de la Washington, este francofon si pasionat de chitara, remarca AFP. Consilier al lui Biden de multa vreme, viitorul sef al diplomatiei americane are tendinte interventioniste…

- Presedintele-ales al Statelor Unite, Joe Biden, este asteptat sa il aleaga pe vechiul sau consilier si veteran al diplomatiei americane Antony Blinken drept secretar de stat in administratia pe care o va conduce dupa 20 ianuarie, potrivit mai multor publicatii americane.

- Secretarul de Stat din administratia Trump, Mike Pompeo, a refuzat sa accepte victoria lui Joe Biden in alegerile de saptamana trecuta si a declarat ca va exista o „tranzitie lina spre a doua administratie Trump”, scrie presa internationala.