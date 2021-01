Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Șcheia a aderat la Zona Metropolitana Suceava sau Zona Urbana Funcționala cum se numește dupa noile reglementari europene. Anunțul a fost facut de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, care a ținut sa-i mulțumeasca omologului sau de la Șcheia, Vasile Andriciuc. Astfel, Șcheia se alatura…

- In comuna suceveana Berchișești au fost luate masuri din timp, pentru ca invațamantul online sa funcționeze normal, in caz de nevoie, așa cum se intampla incepand de astazi, la nivel național, din pricina crizei sanitare. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, primarul de Berchișești, Violeta Zenovia…

- Primaria Suceava a finalizat lucrarile de reabilitare și modernizare a strazii Avantului din cartierul Burdujeni, precum și a locurilor de parcare, a trotuarelor și a acceselor in scarile de bloc. Anunțul a fost facut de viceprimarul Lucian Harșovschi care a subliniat ca au fost amenajate 112 locuri…

- Actorul scotian John Sessions, cunoscut din seriale si comedii britanice, a murit la varsta de 67 de ani la Londra. Anunțul a fost facut de catre agentul sau, prin intermediul unui mesaj incarcat pe platformele rețelelor de socializare, potrivit click.ro. Nascut in ianuarie 1953, John Sessions a studiat…

- Fostul premier a criticat dur faptul ca o parte din școli, cum ar fi cele zonele cu incidența crescuta de imbolnaviri Covid 19, sunt inchise. In opinia sa, ne batem joc direct de copii și, indirect, de viitorul nostru. Intrebat, la conferința de presa in care a prezentat cateva masuri propuse de ProRomania…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat ca au demarat lucrarile de reabilitare a treptelor și aleilor aferente acestora din municipiul Suceava. El a explicat de ce aceste lucrari nu s-au realizat mai repede. ”De-a lungul timpului, am primit numeroase intrebari și reclamații cu…

- PNL ar urma sa aiba 146 de parlamentari, adica 101 deputati si 45 de senatori, in timp ce PSD va scadea la un numar de doar 132 de parlamentari - 92 deputati si 40 senatori – cu 44, respectiv cu 30 mai putini decat in prezent. Asta arata simularea realizata de The Strategy Group pe baza numarului…