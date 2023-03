Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre Sepsi OSK și FCU Craiova, suspendata din cauza scandarilor xenofobe ale fanilor echipei din Banie, se va rejuca din minutul 1, in urma deciziei dictate de Comisia de Recurs a FRF. Comisia de Recurs a decis ca partida disputata la Sf. Gheorghe la finalul lunii ianuarie și suspendata de…

- Sepsi Sfantu Gheorghe și Chindia Targoviște se dueleaza luni, de la ora 17:00, in penultimul meci al etapei #25 din Superliga. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. ...

- Mutare de senzație in NBA! Superstarul Kevin Durant a fost transferat de Pheonix Suns de la Brooklyn Nets. Astfel, formația din Arizona devine una dintre favoritele la caștigarea titlului in cea mai importanta liga de baschet din lume. Kevin Durant este unul dintre cei mai buni jucatori de baschet din…

- Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova 1948, nu este surprins de victoria obținuta de FCSB, scor 1-0, pe terenul lui CFR Cluj, in runda cu numarul 24 din Superliga. Cu toate acestea, Adrian Mititelu considera ca tot gruparea din Gruia ramane favorita la caștigarea campionatului, dar, in…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova au caștigat extrem de greu disputa de la Baia Mare, contra formațiie din localitate, scor 3-2 (25-22, 25-20, 22-25, 20-25, 15-10), dar continua sa ramana, astfel, in coasta primelor trei clasate din Divizia A1. Partida a contat pentru a 16-a din Divizia A1. Alb-albaștrii…

- Neinvinsa in 2023, cu o victorie si un egal in cele doua partide jucate 3 0 acasa cu Sepsi Sfantu Gheorghe si 0 0 in deplasare cu U Cluj , Rapidul vizeaza victoria cu FC Voluntari, pentru a tine aproape de primele doua clasate. Etapa a 24 a a Ligii 1 incepe astazi, cand se joaca doua partide, iar maine…

- Start lansat pentru handbalistii-juniori I de la CSM Constanta in anul 2023. Formatia antrenata de Enis Murtaza si Denis Ali a marcat nu mai putin de 50 de goluri in victoria cu CSS Calarași, din etapa a opta a Campionatului National. Gazduit de la Sala Sporturilor, meciul a fost dominat cu autoritate…

- Argentina e noua campioana mondiala la fotbal. Victoria in meciul contra Franței a declanșat fiesta in randul fanilor argentinieni de toate varstele. Al treilea titlu mondial din istoria Argentinei, dupa un meci spectaculos, decis la penaltiuri, a scos in strada un numar uriaș de suporteri, care au…