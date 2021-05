Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| 1636 de cazuri noi de coronavirus in Romania: 138 decese și 1.284 de persoane internate la ATI Vineri, 30 aprilie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 30 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.055.265…

- Ministrul Sanatatii anunta ca a fost ratificat acordul de imprumut cu BIRD, de 150 de milioane de euro. Banii vor fi folositi, intre altele, pentru construirea si dotarea de centre de arsi la Targu Mures si Bucuresti. Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca a fost ratificat acordul…

- Bucurestiul se mentine in zona rosie, cu 3,68 de cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara, cand incidenta a fost de 3,94, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. In scenariul rosu se mai afla judetele Ilfov, cu o incidenta de 3,60 de cazuri…

- OFICIAL| 4.942 de cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 998.555 de imbolnaviri. 134 decese și 1.496 de persoane internate la ATI Vineri, 9 aprilie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 9 aprilie,…

- Bilant COVID-19 din 30 martie 2021. Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6.204 noi cazuri de infectare. „Pana astazi, 30 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 946.647 de cazuri de persoane…

- Au fost raportate 3.743 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise luni, 22 martie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 60 decese noi. 1.339 pacienți sunt la ATI. Citește și ALBA: 41 de cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. Aiud, incidența…

- 4.267 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 20.000 de teste, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza sursa citata. Pana duminica,…

- Au fost raportate 2.972 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise luni, 15 martie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 82 decese noi. 1.225 pacienți sunt la ATI. Citește și ALBA: 38 de cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. 14 localitați…