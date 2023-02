Viitorul energetic al României. ”Este modelul nostru de 30 de ani în care veșnic oamenii sunt datori și săraci” Romanii fac tot posibilul sa se alinieze cu noile tehnologii in ceea ce privește energia, in speranța ca vor avea parte de costuri mai mici la curent și incalzire. In ultimii 30 de ani au incercat tot felul de soluții, au investit bani mulți, insa, de cele mai multe ori, rezultatul nu a fost cel dorit. Desele schimbari in domeniul energiei mai rau au bulversat oamenii care au ajuns sa faca investiții mari in sisteme de ultima generație, incontinuu, fara sa-și amortizeze costurile vreodata. Romaniei ii lipsesc politicile de eficientizare energetica Expertul in energie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

