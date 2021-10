Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei anunta ca 65,8 la suta dintre candidatii care au participat la proba scrisa pentru ocuparea functiilor de director de scoli au promovat, inainte de contestatii. Cele mai bune rezultate au fost in judetele Cluj, Salaj si Mures, iar cele mai slabe in Mehedinti, Calarasi si Satu…

- Ministerul Educației a anunțat ca 5.676 de candidați la posturi de director de școala au promovat proba scrisa, ceea ce inseamna 65,8%. Ministerul Educației a anunțat ca au fost validați pentru a participa la concurs 9.110 candidați, iar 8.627 dintre aceștia, adica 94,7% s-au prezentat și au finalizat…

- Candidații la funcțiile de directori și directori adjuncți din școli și gradinițe au susținut azi proba scrisa. In Dolj erau așteptați in sali 378 de candidați. Din datele ISJ Dolj in salile de examen s-au prezentat 358. Doi dntre candidați s-au restras in timpul probei. La nivelul județului sunt cinci…

- Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a validat toti candidatii la functiile de director si director adjunct. Sunt 378 de cadre didactice care s-au inscris la acest concurs. Au fost trecuți pe lista validaților și candidații care au aparut invalidați dupa prima evaluare. Ministerul Educației a transmis…

- Primaria Aiud: Concurs pentru ocuparea postului de director adjunct la Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu”. Condiții Primaria Municipiului Aiud anunța organizarea concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de director adjunct, grad II, la Centrul Multicultural…