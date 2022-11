Viitoarele păduri, „crescute” în pepinierele din Iasi Angajații de la Romsilva cresc brazi in pepiniere. Deoamdata, i-au semanat, dar peste cațiva ani vor ajunge sa fie plantați in paduri, acolo au avut loc defrișari ori natura dezlanțuita i-a pus la pamant.La cateva minute de municipiul Iași se afla Pepiniera „Galata”. Aceasta este administrata de Direcția Silvica Iași si este locul in care se produce o gama diversa de arbori și arbuști ornamentali din diverse specii de rașinoase și foioase. Prima atestare documentara a pepinierei dateaza din anul 1964, insa reprezentanții Direcției Silvice Iași spun ca ea funcționeaza inca din 1864, fiind una dintre… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

