Stiri pe aceeasi tema

- In emisiunea Ediția de Dimineața a Digi24, rectorul Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Daniel David, a explicat de ce nu toți studenții se vor intoarce la cursuri in format fizic. Existau... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Baza 71 Aeriana “General Emanoil Ionescu” va participa la Ziua Portilor Deschise din Chievres, Belgia, prin prezentarea in zbor si in expozitie statica a doua aeronave IAR 330 Puma. In... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In perioada 24-25 septembrie, AGM Ring Box Campia Turzii va participa cu sportivii Iosif Bandula – categ. 57 kg (juniori), Robert Lukacs – categ. 48 kg (juniori) și Adrian Coc –... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mai multe loturi de inghetata au fost retrase de la vanzare din supermarket-urile precum Carrefour, Cora, Metro și Auchan, din cauza prezenței oxidului de etilena intr-un aditiv utilizat – guma de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Caldura sufocanta de afara a fost inamicul principal pentru fotbaliștii formațiilor Victoria Viisoara și Mureșul Luduș, care s-au intalnit astazi intr-o partida de verificare. Meciul s-a jucat pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un scandal a fost aplanat aseara, in urma intervenției polițiștilor, care au fost sesizați de existența unei stari conflictuale, care ar putea degenera. Incidentul s-a produs la unul dintre blocurile... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Terminalul de sosiri al Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj a fost inundat la propriu si mii de litri de apa au invadat culoarul pe o suprafata destul de mare. Nu a fost singurul incident,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Una dintre legendele fotbalului turdean, Ștefan „Pilu” Vlad, cel care a aparat penalty-ul lui Iordanescu care a dus la eliminarea Stelei din Cupa Romaniei in 1981, este noul antrenor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!