Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci cadavre, precum si circa zece supravietuitori au fost gasiti in tuneluri subterane din Fasia Gaza, bombardate de armata israeliana in timpul operatiunii sale impotriva gruparilor armate palestiniene, au transmis vineri oficiali locali, potrivit AFP. „In aceasta dimineata am scos cinci…

- Sapte palestinieni, dintre care un barbat cu dizabilitati, sotia sa însarcinata si fiica lor de trei ani, au murit miercuri în atacurile israeliene asupra Fâsiei Gaza, iar un al optulea a decedat din cauza ranilor, potrivit ministerului sanatatii, transmite AFP, potrivit Agerpres.Acesti…

- Armata israeliana continua operatiunile militare impotriva grupurilor islamiste din Fasia Gaza. Bilantul in Fasia Gaza, teritoriu palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas, a ajuns la 115 morti si peste 620 de raniti.

- Bilantul bombardamentelor israeliene asupra Fasiei Gaza a ajuns la 87 de morti si 530 de raniti, iar, conform unor surse, armata israeliana pregateste o operatiune terestra in teritoriul palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas. Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza a anuntat…

- Bilantul raidurilor aeriene efectuate pe teritoriul palestinian a ajuns la 53 de morti, dupa ce autoritatile israeliene au anuntat, miercuri, uciderea a 16 lideri ai grupurilor islamiste din Fasia Gaza.

- Veste buna pentru bucureșteni. Rata de infectare cu COVID-19 a scazut de 3,5, potrivit Direcției de Sanatate Publica al Capitalei. In aceasta dimineața gradul de infectare la mia de locuitori era de 3,46, motiv pentru care in curand restricțiile din Capitala vor disparea, potrivit prefectului Alin Stoica.

- Purtatorul de cuvint al Președintelui Ucrainei, Iulia Mendel, considera Paștele ortodox drept un motiv bun pentru reluarea procesului de schimb de prizonieri dupa principiul „toți pentru toți” care a fost inghețat in 2019, relateaza Donbass Novosti. Potrivit ei, schimbul de deținuți este „un acord important”,…

- Mexic, a treia cea mai indoliata de COVID-19 tara din lume, dupa Statele Unite si Brazilia, a depasit joi pragul de 200.000 de decese asociate acestei maladii, transmite France Presse. ‘Este vorba despre 200.211 persoane care, din nefericire, au decedat din cauza complicatiilor maladiei’ COVID-19, a…