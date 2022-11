Stiri pe aceeasi tema

- Unul din giganții industriei auto, Ford, se pare ca are probleme cu aproximativ 832.000 de mașini. Producatorul a luat decizia sa recheme in fabrica SUV-uri. Decizia a venit ca urmare a depistarii unor probleme la injectoarele de combustibil. Defecțiunea a fost descoperita atat in Statele Unite, cat…

- Directorul general Volkswagen, Thomas Schaefer, a declarat ca gigantul german va produce in Europa numai masini electrice, din 2033.Schaefer a spus ca in urmatorul deceniu marca VW va reduce numarul de modele oferite, pentru a se concentra pe modelele de baza, cu scopul de a creste marja de…

- Marca Volkswagen va produce in Europa doar masini electrice, incepand din 2033, a declarat miercuri directorul general Thomas Schaefer, angajandu-se sa respecte data stabilita in obiectivul sau anterior pentru perioada 2033-2035, relateaza Reuters.

- Schaefer a spus ca in urmatorul deceniu marca VW va reduce numarul de modele oferite, pentru a se concentra pe modelele de baza, cu scopul de a creste marja de profit pentru toate marcile de volum – Volkswagen, SEAT, Skoda si vehicule comerciale – la 8% pana in 2025. ”Fa mai putin, dar mai bine”, a…

- Oamenii de știința de la Universitatea Pennsylvania din Statele Unite au reușit sa dezvolte o noua baterie revoluționara pentru mașini electrice, bazandu-se pe modularea termica interna. Ei au folosit o abordare diferita, reglarea temperaturii din interior, ceea ce a condus la o incarcare rapida…

- Amazon va investi in urmatorii ani un miliard de euro pentru a mari semnificativ flota de vehicule de livrare, va investi și in stații de incarcare și in mici centre logistice. Amazon cumpara in SUA 100.000 de VAN-uri electrice de la Rivian, dar acestea vor fi livrate in mulți ani.

- Un nou raport intocmit de JATO Dynamics arata care au fost cele mai bine vandute mașini electrice in Europa, in luna august. Potrivit raportului, cel mai bine vandut model cu zero emisii a fost Tesla Model Y, cu 6935 de exemplare vandute. Pe locul doi se afla Volkswagen ID.4, cu 5583 de exemplare vandute,…

- Zona de Sud-Est a tarii devine atractiva pentru investitori, dupa construirea podului peste Dunare. Unul dintre cei mai cunoscuti producatori europeni de Energie Regenerabila si Baterii va ridica, in Braila, o fabrica de baterii pentru masini electrice.