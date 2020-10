Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 46 de persoane si-au pierdut viata in timpul furtunilor si inundatiilor care s-au abatut asupra Vietnamului si Cambodgiei, tari invecinate, au precizat miercuri autoritatile din cele doua state, potrivit DPA. Autoritatile vietnameze au anuntat miercuri decesul altor 12 persoane…

- OMS, ONU, UNICEF, UNAIDS, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), UNESCO, Uniunea Internaționala a Telecomunicațiilor (UIT), inițiativa ONU Global Pulse și Federația Internaționala a Societaților de Cruce Roșie și Semiluna Roșie (IFRC), impreuna cu guvernele din Indonezia, Thailanda și…

- Federatia Internationala a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie (IFRC) atrage atentia ca pandemia de COVID-19 favorizeaza discriminarea comunitatilor vulnerabile in Asia, inclusiv a migrantilor si strainilor, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Agentia umanitara a intervievat 5.000…

- Evacuarea miilor de migranti de pe insula Lesbos, unde tabara Moria, cea mai mare din Grecia, a fost distrusa de incendii, "este un imperativ umanitar", a declarat joi presedintele Federatiei Internationale a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, informeaza AFP,

- Cel putin 65 de persoane si-au pierdut viata si peste 14.000 de case au fost distruse in Sudan in urma inundatiilor produse de ploile torentiale care s-au abatut asupra acestei tari din nordul Africii incepand cu sfarsitul lunii iulie, a informat Ministerul de Interne din Sudan, potrivit DPA. De asemenea,…

- Mai mult de 700 de persoane au murit in India, Nepal si Bangladesh in urma inundatiilor, alunecarilor de teren si a prabusirii locuintelor cauzate de ploile musonice severe, potrivit unor date guvernamentale publicate joi, informeaza DPA. Peste 9,6 milioane de persoane au fost afectate pana in prezent…