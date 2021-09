Vietnam: Avertismente de inundaţii şi alunecări de teren după trecerea furtunii tropicale Conson Autoritatile din Vietnam au avertizat luni asupra riscului de inundatii si alunecari de teren provocat de furtuna tropicala Conson, chiar si dupa ce furtuna a slabit in intensitate in largul coastei centrale a tarii in weekend, relateaza Reuters. Ploile puternice aduse de furtuna au provocat moartea unei persoane, au distrus 31 de case si au inundat peste 1.000 de hectare de campuri de orez in centrul Vietnamului, a anuntat Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor. Saptamana trecuta, autoritatile au mobilizat 500.000 de soldati, au pregatit planuri de evacuare si au ordonat navelor sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

