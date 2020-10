Vietnam: 1,3 milioane de locuitori, evacuaţi din calea taifunului Molave Vietnamul se pregateste de evacuarea a circa 1,3 milioane de locuitori, ca masura de precautie luata inaintea sosirii taifunului Molave care a lovit in cursul noptii Filipine, unde cel putin 12 pescari au fost dati disparuti si au fost inregistrate inundatii si alunecari de teren, relateaza luni Reuters.



Taifunul Molave, insotit de vanturi cu viteze de 125 de kilometri la ora si rafale de pana la 150 kilometri la ora, a lasat in urma luni dimineata principala insula din Filipine, Luzon, unde ploile abundente au provocat sapte alunecari de teren si au inundat 11 zone, dupa cum a anuntat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

