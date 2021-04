Viermi în masca de protecție? Nanotehnologii? Fizicianul Cristian Presură lămurește misterul Pe rețelele de socializare face valuri un experiment cu o masca de protecție pusa la aburi iar in imaginile marite se vad mici firișoare care se mișca și se contorsioneaza. Se adauga RESTRICȚII SUPLIMENTARE. Localitațile in care se vor aplica de vineri Viermi in masca de protecție? Paraziți? Nanotehnogolii? O noua conspirație se raspandește in mare viteza. Fizicianul Fizicianul Cristian Presura lamurește misterul: Nu sunt nici viermi, nici paraziți, nici nanotehnologii. Sunt simple fibre textile de pe alte țesaturi care atarna de masca iar aburul cald le ridica in aer, le contorsioneaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

