Stiri pe aceeasi tema

- In data de 29 noiembrie 2020, Vienna Insurance Group a semnat acordul de cumparare de actiuni pentru achizitionarea entitatilor asiguratorului olandez Aegon in Ungaria, Polonia, Romania si Turcia. Tranzactia include companii de asigurari, societati de administrare a fondurilor de pensii private, societati…

- Vienna Insurance Group (VIG) iși consolideaza prezența in Romania prin achiziționarea companiei de asigurare Aegon. Grupuo asutriac VIG activeaza in țara noastra prin Omaniasig, Asirom și BCR Asigurari de Viața. Compania a anunțat ca va achiziționa companiile Aegon din Romania, Ungaria, Polonia si Turcia,…

- ”In data de 29 noiembrie 2020, Vienna Insurance Group a semnat acordul de cumparare de actiuni pentru achizitionarea entitatilor asiguratorului olandez Aegon in Ungaria, Polonia, Romania si Turcia. Tranzactia include companii de asigurari, societati de administrare a fondurilor de pensii private, societati…

- Compania olandeza de asigurari Aegon a anuntat duminica vanzarea operatiunilor sale din Europa Centrala si de Est (CEE) grupului austriac Vienna Insurance, pentru 830 milioane de euro (993 milioane de dolari), transmite Reuters. Tranzactia prin care Aegon vinde produsele de asigurari, de pensii…

- Vienna Insurance Group raporteaza la finele primelor trei trimestre ale anului in curs un profit inainte de impozitare de 266,3 milioane de euro, in scadere cu 29,2% fata de cel obtinut in perioada similara din 2019, si o crestere cu 1,7% a veniturilor din prime, pana la 7,986 miliarde de euro, determinata…

- Unica te invața cum sa profiți de cele mai tari reduceri organizate in acest an la Notino cu ocazia Black Friday. Trebuie sa știi din start ca anul acesta, campania Notino Black Friday Romania se desfașoara pe durata a trei saptamani. Da, vei avea 21 de zile in care sa te bucuri de cele mai bune reduceri…

- Potrivit datelor furnizate de Asociația Moldova Fruct, în acest sezon s-a intensificat exportul de prune în Germania, Austria, dar și alte țari UE. Aceste piețe au ajuns a fi unele dintre cele mai atractive din punct de vedere al prețurilor. „Per general, aceasta tendința…

- Pretul spot al energiei pe bursa a scazut cu 35% in august 2020, fata de aceeasi luna a anului trecut Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 183 lei pe MWh in luna august a acestui an, cu 35% mai putin fata de pretul inregistrat in aceeasi…