Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO REPORTAJ la Șard, satul lovit de inundații: Oameni speriați și case inundate, dupa dezastrul de duminica seara Apele s-au retras de pe strazile din Șard, dar pagublele cauzate prin gospodariile localnicilor nici nu au fost inca evaluate. Aproape 100 de case au fost afectate de furia apelor, iar…

- La o saptamina de la Summitul Comunitații Politice Europene (CPE), satul Bulboaca revine treptat la viața obișnuita. Localnicii iși cauta de treaba prin gospodarie, dar discuțiile despre evenimentul care s-a desfașurat recent, nu mai contenesc. Oamenii zic ca nici prin cap sa le treaca vreodata ca de…

- Zeci de locuinte din Galati si Timisoara au fost inundate duminica in urma ploilor torentiale. Jumatate din tara se afla sub avertizare cod galben de vreme instabila.Purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, a transmis ca circa 20 de pompieri cu mai multe motopompe actioneaza duminica seara…

- In urma ploilor torențiale in jur de 60 de gospodarii și mai bine de 100 de gradini și terenuri agricole au fost inundate.Oamenii sunt disperați și spun ca in localitatea Fizeș, din județul Caraș Severin, sunt inundații tot mai des.Și Drumul Național 58B care leaga Reșița de Timișoara a fost acoperit…

- Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu o autospeciala de intervenție care are in dotare o barca de salvare și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila, pentru recuperarea unui cadavru din raul Mureș, zona Trei Insule. La sosirea echipajelor de intervenție a fost identificat trupul…

- Doua strazi din localitatea Florești au fost inundate azi-noapte, dupa o avarie la magistrala de apa care alimenteaza comuna. Oamenii s-au trezit cu apa peste ei, in jurul orei 4.00 și au alertat autoritațile. Pompierii au acționat de urgența, cu mai multe motopompe. ”La fața locului acționeaza pompierii…

- Peste 30 de gospodarii din Florești au fost inundate in Vinerea Mare. Oamenii de pe trei strazi s-au trezit cu apa in curțile, beciurile și chiar casele lor. Avaria a fost una majora, zeci de pompieri participa și la aceasta ora, 12:00, pentru a evacua apa. Un barbat blocat intr-un subsol a fost salvat…

- Cel putin 13 persoane au murit si alte 10 sunt date disparute dupa ce viituri masive au lovit sud-estul Turciei, regiune deja afectata de cutremurele devastatoare din februarie, a anuntat miercuri postul public de televiziune din aceasta tara. Ploi și inundații de amploare in sud-estul Turciei, exact…