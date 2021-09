VIDEO/Percheziții la membrii unei grupări care a păcălit peste 5.000 de străini. Prejudiciu de 2.000.000 de euro Polițiștii au facut, joi, 13 percheziții la adrese din județele Sibiu, Valcea, Hunedoara, Dolj, Ilfov, Calarași și din București, intr-un dosar care vizeaza un grup infracțional care a inșelat peste 5.000 de cetațeni straini cu 2.000.000 de euro. Potrivit Poliției Romane, acțiunea a vizat completarea probatoriului intr-o cauza penala in care este cercetata o grupare […] The post VIDEO/Percheziții la membrii unei grupari care a pacalit peste 5.000 de straini. Prejudiciu de 2.000.000 de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Politistii si procurorii DIICOT au efectuat, joi, 13 perchezitii domiciliare vizand presupusi membri ai unei grupari care ar fi inselat peste 5.000 de persoane, in special din strainatate, cu anunturi fictive de vanzare bunuri, postate online, prejudiciul fiind de peste 2.000.000 de euro. …

