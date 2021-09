VIDEO/O femeie din Covasna, ținta unor glume făcute de polițiști:”Eşti prea mare, nu mai vede radarul de tine” Conducerea Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Covasna a declanșat o ancheta dupa ce doi polițiști au avut un limbaj neadecvat la adresa unei femei. Cei doi politisti, aflati in timpul serviciului, au uitat de conduita și li s-a parut amuzant sa-si bata joc de trecatori. Momentele au fost chiar filmate, iar inregistrarea a fost postata […] The post VIDEO/O femeie din Covasna, ținta unor glume facute de polițiști:”Esti prea mare, nu mai vede radarul de tine” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Doi politisti din Covasna au uitat de conduita si au avut un comportament necorespunzator fata de o femeie. Acestia sunt cercetati disciplinar dupa ce a aparut pe internet o filmare cu modul in care au tratat persoana.

