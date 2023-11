Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca tara sa isi va asuma "responsabilitatea generala pentru securitatea" Fasiei Gaza pentru o perioada nedeterminata, dupa incheierea razboiului cu Hamas, informeaza AFP.

- Un ministru ultranationalist israelian a fost sanctionat duminica de premierul Benjamin Netanyahu, dupa ce a afirmat ca recurgerea de catre Israel la bomba nucleara in Gaza in actualul razboi impotriva gruparii islamiste palestiniene Hamas reprezinta o „optiune”, relateaza AFP. Ministrul patrimoniului,…

- Un ministru ultranationalist israelian a fost sanctionat duminica de premierul Benjamin Netanyahu, dupa ce a afirmat ca recurgerea de catre Israel la bomba nucleara in Gaza in actualul razboi impotriva gruparii islamiste palestiniene Hamas reprezinta o „optiune”, relateaza AFP. Ministrul patrimoniului,…

- Joe Biden, interpelat miercuri in cadrul unei reuniuni politice privind conflictul dintre Israel si Hamas, s-a declarat in favoarea unei „pauze” pentru a permite „prizonierilor” sa paraseasca enclava, scrie AFP. Presedintele american, care candideaza pentru un al doilea mandat, vorbea la un eveniment…

- Un parlamentar britanic a carui familie se afla in Fașia Gaza afirma ca oamenii nu mai intreaba unde pot merge in siguranța, ci "unde vrem sa fim cand vom muri", relateaza Sky News.Layla Moran, purtatoarea de cuvant a liberal-democraților pe probleme de afaceri externe, a declarat ca guvernul britanic…

- Armata israeliana a efectuat vineri seara bombardamente de o intensitate „fara precedent” de la inceputul razboiului in nordul Fasiei Gaza si in special asupra orasului Gaza, potrivit imaginilor transmise de AFP si gruparii islamiste palestiniene care controleaza Fasia. In paralel, comunicatiile si…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis duminica sa “demoleze Hamas”, in timp ce trupele sale se pregateau sa intre in Fașia Gaza in urmarirea militanților islamiști, noteaza Reuters. Israelul le-a cerut locuitorilor din Gaza sa evacueze sudul, ceea ce sute de mii de oameni au facut deja in…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca a discutat cu Israelul despre „nevoile umanitare” ale Fasiei Gaza, bombardata de armata israeliana, aparand in acelasi timp dreptul de a raspunde la atacul mortal al Hamas, informeaza France Presse. „Am discutat despre modalitati de a raspunde…